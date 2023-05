Dois homens identificados pelas inicias L.S.F., e L.V.A., foram presos pela Polícia Militar (PM), após terem tomado em assalto uma motoneta Honda Biz 125, de cor branca, placa RSV-4E67, um terceiro homem também foi conduzido para a delegacia por suspeito de particiação na ação criminosa, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, logo após o registro da ocorrência do roubo os militares da Seção de Inteligência (SI), obtiveram informações que o veículo usado na ação dos criminosos, uma motocicleta Honda XR 200, de cor branca, placa NBJ-0443, estava em um lavo jato da cidade.

Com isso, os investigadores foram ao local e confirmaram a veracidade das informações. Os policiais identificaram W.N.C., como proprietário da motocicleta, ele trabalha no lava jato onde estava o veículo.

Indagado sobre o crime de assalto praticado com sua moto, ele informou aos militares que havia emprestado a motocicleta para dois amigos, L.S.F., e L.V.A., ambos conhecido no meio policial, por diversos crimes praticados na região, que inclusive haviam saído há poucos dias da cadeia.

W.N.C., disse que não sabia que os amigos tinham usado sua moto para assaltar e informou ainda que mora na mesma casa com L.V, localizada na Rua Amapá, no bairro Floresta e levou os policiais até ao local.

A guarnição da Polícia Militar juntamente com os investigadores da Seção de Inteligência foi ao local e encontrou L.V.

Em revista pessoal foi encontrado no bolso do suspeito L.V., a chave da motoneta Biz tomada no assalto.

Indagado onde estava veículo L.V, informou que o compareça L.S., havia guardado e escondido a motoneta e que ele levaria os policiais a casa de L.S., localizado na Rua Rondônia, no bairro Jardim São Paulo.

No endereço, os militares localizaram L.S., em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, em uma bolsa que estava pendurada na parede do quarto, foi encontrado um revólver inox, da marca Rossi, aparentando ser calibre .22, com sete munições intactas no tambor e 13 munições no interior da bolsa, também intactas.

L.S., disse aos PMs que a arma de fogo foi deixada na casa por um homem conhecido por “Butina”.

Entretanto, a vítima reconheceu a chave de sua moto e a dupla como autores do assalto.

Com isso, L.S., informou aos militares que a motoneta estava escondida em um mato no setor chacareiro, em frente a chácara da APAE, antiga chácara da Asberon.

A guarnição foi ao local e localizou o veículo no meio do matagal.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão. O veículo usado no crime foi apreendido e a motoneta recuperada foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.