Na noite da última sexta-feira, 12, foi realizado um jantar em comemoração ao dia das mães, em Pimenteiras do Oeste. O evento foi idealizado pela prefeitura.

As mães, que eram as protagonistas do evento, já chegavam e se impressionavam com a beleza da decoração preparada com muito carinho para elas.

No inicio do evento, a prefeita Valéria Garcia entregou uma lembrancinha para cada mãe presente e, em seguida, a festa continuou com muita dinâmica, apresentações musicais e sorteio de muitos brindes.

A prefeita Valéria Garcia se emocionou durante todo o evento e também prestou sua homenagem a elas, que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, nossa dedicação e amor.

Depois de todas as homenagens foi servido um delicioso jantar finalizando uma belíssima noite que foi planejado e organizado para que todas se sentissem especiais.

