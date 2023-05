A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), promoveu neste domingo, 14, uma grande festa em comemoração ao Dia das Mães, em Vilhena.

A festa “Mães Amigas” aconteceu no pátio da Associação Beneficente Marcos Donadon e atraiu aproximadamente 5 mil pessoas, de acordo com a equipe de segurança do local.

A festa contou com uma programação diversificada, oferecendo atividades para todas as idades. Entre as atrações destacaram-se sorteios de centenas de brindes, entre eles 40 bicicletas, 10 camas box, além de outros prêmios.

O evento também proporcionou um momento de diversão para as crianças, que puderam desfrutar de vários brinquedos, como pula-pula e escorregador. Além disso, foram distribuídos pipoca, cachorro-quente, refrigerante, picolé e algodão doce.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou que o objetivo principal da festa foi homenagear as mães de Vilhena, proporcionando um momento de lazer e descontração para as famílias da cidade. A iniciativa visa fortalecer os laços com a comunidade e demonstrar seu compromisso com o bem-estar e a valorização das mães.

“O Dia das Mães é uma data especial que merece ser celebrada com alegria e gratidão. Nossa intenção ao promover essa festa é reconhecer e honrar todas as mães de Vilhena, que desempenham um papel fundamental na formação e no desenvolvimento de nossas famílias. O objetivo foi proporcionar momentos de felicidade e descontração, fortalecendo os laços de amor e união entre os moradores da cidade. Agradeço de coração a todos que participaram da festa, foi um momento especial de carinho e ternura com as mamães vilhenenses”, afirmou a Rosangela.

A festa “Mães Amigas” recebeu elogios por parte dos participantes, que destacaram a importância de eventos como esse para fortalecer os vínculos sociais e promover momentos de integração entre os moradores. A iniciativa da deputada Rosangela Donadon foi reconhecida como uma ação positiva em prol da comunidade de Vilhena.

Com essa festa, Rosangela Donadon reafirma seu compromisso com o bem-estar e a valorização das mães, além de demonstrar sua proximidade e apoio à população local. A iniciativa se destaca como uma maneira de promover alegria e confraternização, fortalecendo os laços familiares e comunitários.