Acidente envolvendo três veículos aconteceu na tarde desta terça-feira, 16, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Ricardo Franco, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia o condutor do carro Toyota Yaris com placa de Cerejeiras saia da rotatória da BR-364 e acessava a Rua Ricardo Franco, quando foi atingido pelo motorista do carro Fiat Strada, no qual seguia pela Avenida Marechal Rondon sentido Cuiabá.

Contudo, no choque, o carro Yaris rodou e acertou uma picape F1000 que estava parada aguardando para atravessar a via.

Apesar do forte impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.