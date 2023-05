As Estratégias de Apostas Mais Populares na Roleta para Adotar!

A roleta é um dos jogos de cassino preferidos de muitos apostadores por diversas razões. O jogo proporciona emoções e aumentos de adrenalina que um indivíduo poderia desejar, ao mesmo tempo que oferece a imprevisibilidade que alguns procuram quando jogam. Não há dúvida de que o jogo pode ser um pouco assustador para quem decide jogar roleta online pela primeira vez, pois existem várias apostas e estratégias diferentes que podem ser adotadas.

Felizmente, algumas das mais populares são também das mais fáceis de entender e aplicar, o que significa que os apostadores podem desfrutar de uma ótima experiência sempre que a roleta girar. Vamos ver algumas delas abaixo: Estratégias Populares na Roleta

Existem três estratégias de apostas populares que podem ser adotadas ao jogar roleta online em cassinos brasileiros gratuitamente sendo o Sistema Martingale o mais popular. Este sistema de apostas baseia-se num conceito simples em que os jogadores dobram o valor da aposta após uma aposta perdida, na esperança de recuperar rapidamente a perda sofrida.

O Sistema Paroli é outra estratégia de apostas muito popular e que faz com que os jogadores adotem um sistema positivo em que aumentam as apostas após uma vitória e continuam a fazê-lo após cada vitória.

O Sistema D’Alembert é um sistema de progressão negativa que exige que os jogadores aumentem o valor das apostas após cada resultado negativo, mas diminuam o valor da aposta após cada vitória alcançada. Vermelho ou Preto

Uma das apostas mais populares na roleta é a de acertar se a bola vai cair num número vermelho ou preto. Esta é uma aposta que muitos provavelmente usarão quando começarem a jogar o jogo pela primeira vez, pois é uma das mais básicas, pagando uma recompensa de 1:1. Não se esqueça, porém, que o zero simples e duplo (se aplicável) não fazem parte desta aposta, portanto, se a bola cair nestes bolsos, não será uma aposta vencedora. Pares ou Ímpares

Semelhante à aposta popular na roleta mencionada acima, os apostadores podem optar por apostar se acreditam que a bola cairá num bolso com um número par ou ímpar. Novamente, isso mantém as coisas simples e paga a mesma taxa de 1:1 que as cores. Um bônus adicional deste tipo de aposta é que os zeros estão incluídos! Número Único

Um tipo de aposta comum entre os jogadores de roleta é simplesmente apostar num único número e esperar que ele saia. Claro, esta é uma das apostas mais difíceis de prever corretamente, no entanto, é também a mais gratificante, pois os jogadores podem receber uma recompensa de 35:1 se acertarem!

Colunas

Aqueles que já aprenderam um pouco sobre o jogo podem optar por adotar uma abordagem de apostas que envolva o uso das “colunas de 12” que podem ser vistas na mesa. Existem três destas colunas, cada uma com 12 números. Aqueles que selecionam a coluna correta com o número do bolso em que a bola cai receberão um prêmio de 2:1. As chances de ganhar são significativamente melhoradas ao usar este método, embora o valor do prêmio seja menor em comparação com outras opções. Combinações

Alguns procurarão fazer apostas em diversos resultados possíveis a cada giro da roleta, e isso é conhecido como “combinações”. Essas são simples de fazer, pois basta que os apostadores coloque uma aposta em cada um dos resultados que acreditam que possam ocorrer. É importante entender, no entanto, que quanto mais números escolhidos, maior será o custo da aposta, mas menor será o prêmio. Qual é a melhor aposta na roleta?

Como quase tudo no mundo, a melhor aposta na roleta dependerá do cenário e das circunstâncias em que o indivíduo se encontra no momento em que está jogando o clássico jogo de cassino. Uma boa ideia seria manter-se apostando em vermelho/preto ou pares/ímpares, já que os retornos ainda podem ser razoáveis, especialmente para um iniciante. Aqueles que conseguiram algumas vitórias ou têm mais experiência podem procurar outros métodos disponíveis se quiserem melhorar ainda mais suas experiências de jogo na roleta.