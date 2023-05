A casa de apoio “Amor e Vida”, promove no dia 10 de junho, um almoço beneficente, com delicioso carreteiro que acompanha vinagrete, ao qual será preparado e entregue no Centro de tradições Gaúchas Sinuelo do Norte – CTG, no município de Vilhena.

O evento tem como objetivo de arrecadar fundos para a construção da sede própria da entidade para fortalecer a instituição e ampliar o alcance de seus serviços.

A casa de apoio “Amor e Vida” convida a todos a participarem desse evento especial e contribuírem, através de reserva por meio dos seguintes contatos: (69)98458-5248 ou (69) 99995-1434. Também podendo ser adquirido na loja Vacari Caminhões ou nas dependências da casa de apoio na avenida Sabino Bezerra de Queiroz nº 3123, no bairro jardim América.

De acordo com a organização, além do almoço beneficente, também é possível fazer doações diretamente à organização, seja em dinheiro, materiais de construção, serviços voluntários ou pix 42.184.885/0001-76.

Todos os recursos arrecadados durante o almoço beneficente serão direcionados integralmente para o projeto de construção da sede da casa de apoio “Amor e Vida”. A nova estrutura permitirá aumento significativo na capacidade de acolhimento.