Diante de uma estrutura visivelmente precária, a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PSC) solicitou, ao Governo do Estado, a reforma urgente do Quartel da Polícia Militar no município de Campo Novo.

A parlamentar indica, ainda, a necessidade de construção do muro da unidade.

De acordo com a íntegra do documento, o quartel da PM em Campo Novo possui uma estrutura física bastante deficitária. O prédio precisa de reformas urgentes em seu interior, além da construção de um muro que garanta mais segurança à corporação e melhores condições de trabalho.

Para a deputada, as péssimas condições do local, reportadas à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), comprometem a segurança dos profissionais e, consequentemente, a segurança da população geral do município.

“Como ex-policial militar, sei que o atendimento rápido ao cidadão é diretamente proporcional à sua capacidade logística, ou seja, à sua estruturação, modernização do ambiente de trabalho, sem falar do adequado aparelhamento do efetivo. O que vemos no quartel da PM de Campo Novo inspira urgência”, justifica a parlamentar.