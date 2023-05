Sendo uma das parlamentares mais atuantes na Câmara Federal, com pautas em defesa da vida, das crianças, das mulheres, da família, do agronegócio, mas acima de tudo, defendendo os rondonienses, a deputada federal Cristiane Lopes completa 100 dias à frente de seu primeiro mandato.

Desde que foi empossada a deputada já protocolou 152 propostas legislativas, entre elas a instituição da Política Nacional de Segurança, Vigilância e Monitoramento das Creches e Escolas da Educação Básica, criação do Programa de Estudo da Constituição Federal de forma didática e ilustrada, destinado aos estudantes da educação básica das redes públicas de ensino, instituição de diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com fibromialgia, incluindo a fibromialgia com manifestação incapacitante no rol de doenças que independe de carência para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez.

Ainda assim, a deputada se mantem olhando firme para os dias que virão. “Enquanto parlamentar quero exercer diligentemente o meu chamado, dando retorno por meio do mandato à oportunidade que o eleitor me deu de estar aqui, meu desejo é continuar atuante e firme nas causas que defendo”, pontuou.

A conquista mais recente celebrada pela deputada foi um feito inédito, em menos de três meses de mandato realizou em Porto Velho a entrega oficial à Administração Municipal de sua primeira indicação, no valor de três milhões em maquinários que vão beneficiar à população dos distritos de União Bandeirantes, Rio Pardo e Ponta do Abunã, (Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia).

Secretária titular das mulheres na câmara e atuante nessa pauta, em especial em prol das mães, protocolou a criação da Frente Parlamentar de Cuidados das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, Autismo e Doenças Raras. É também, titular da Comissão de Educação e suplente da Comissão Permanente de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF). Além disso, faz parte das duas maiores frentes parlamentares da casa, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e a Frente Parlamentar Evangélica (FPE).

Outras indicações e posicionamentos que estão em destaque; à votação contra o PL 2630/20 que é vendida ao público como, “PL das Fake News”, votou sim ao PDL 05, garantindo o pagamento do piso da enfermagem, favorável a proposta que institui uma pensão especial aos filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio, assim como ao PL que visa prazo de validade indeterminado para laudo/atestado de autismo, sim, para os beneficiários do BPC que visam mudanças nas regras do crédito consignado para pessoas de renda mais baixa, entre outras.

A deputada tem também como bandeira a transposição dos servidores da PEC 07. Reconhecendo a importância dos agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate às endemias (ACE) na promoção da política pública de saúde nos municípios rondonienses, se tornou madrinha dessas categorias no estado.

Em Rondônia, a deputada federal está percorrendo o Estado de ponta a ponta, agradecendo pelos votos que a levaram à Câmara Federal e ouvindo as demandas do povo, na luta constante por melhorias, afinal de contas, foram os rondonienses que a elegeram.

100 dias ainda é muito pouco para mostrar ao que veio. Todas as ações e valores defendidos pela deputada mostram a sua motivação principal e objetivo final deste caminho, em representar de forma efetiva os rondonienses que confiaram a mais de 22 mil votos nas últimas eleições, além de contribuir, de maneira geral, para o desenvolvimento do estado. Para ela, esse é só o começo. Muitos planos ainda serão colocados em execução ao percorrer esse caminho.

“Já conquistamos muito em pouco tempo e temos a certeza de que faremos muito mais. Esses cem primeiros dias serviram para mapearmos as nossas ações e com planejamento cumprir o nosso principal compromisso que é trazer resultados à nossa população. Construindo um mandato voltado para melhorar a vida das pessoas, alavancar o setor produtivo e fortalecer a geração de emprego e renda em Rondônia e em todo Brasil”, finalizou.