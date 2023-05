Duas matérias produzidas no Extra de Rondônia no final de semana repercutiram na manhã desta terça-feira, 16, na sessão ordinária na Câmara de Vilhena.

Utilizando cópias das matérias, a vereadora Vivian Repessold (PP) usou a tribuna do Legislativo para chamar a atenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com relação à buraqueira existente na cidade e o perigo constante que essa situação representa na principal rodoviária de Rondônia, a 364.

Para a parlamentar, “Vilhena tornou-se máquina de matar gente”. Vivian teceu comentários a respeito de dois acidentes que aconteceram no final de semana: um no sábado, 13, e outro no domingo, 14 de maio (leia mais AQUI e AQUI).

“Por onde eu ando aqui, tenho que desviar de carros e buracos. Para viajar até Porto Velho, tenho mais buracos. Temos ouvido falar sobre conscientização no trânsito. Mas é só o motorista que precisa ter uma reeducação, orientação, no trânsito? Vilhena tornou-se uma máquina de matar gente. Se você fazer uma viagem, está correndo risco”, destacou.

A vereadora disse que protocolou solicitação no DNIT requerendo providências, mas, passados 16 dias, não recebeu resposta.

“Hoje quero chamar a atenção para a irresponsabilidade de um órgão, que só executa uma de suas atribuições: fiscalização e aplicação de multa no motorista. Estou falando do DNIT. Em 31 de março mandei solicitação do DNIT sobre providências quanto aos buracos na cidade de Vilhena e até hoje não tive resposta. Faltando com respostas e a cada dia há multas provocadas”, desabafou.