Médico e pecuarista, Wesley Wanderley (PSC) já disputou a eleição para prefeito em 2020.

Na época, obteve 43,10% e perdeu as eleições por menos de 200 votos para Doutora Sheila (União).

“Agora, estou mais experiente e em condições de apresentar melhores propostas”, afirma.

Conhecido como “Doutor Wesley”, o pré-candidato disse que, em conversa com a família, encontrou o respaldo para voltar a concorrer. “Além disso, estou com um grupo consistente, com o apoio de diversos deputados e políticos das esferas estadual e federal, que acreditam na necessidade de mudança no município”, aponta, em visita ao Extra de Rondônia.

No ano passado, Wesley apoiou para deputado estadual, Luizinho Goebel; e para federal, Silvia Cristina. Eles foram os mais votados no município de Chupinguaia.