A Câmara Municipal de Vilhena concedeu nesta terça-feira, 16, Moção de Aplausos à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em alusão aos 50 anos de criação da instituição, assim como pelos relevantes serviços prestados ao setor produtivo nacional, de Rondônia e do Município.

A propositura foi apresentada pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Samir Ali (Podemos), e aprovada por unanimidade pelos integrantes da Câmara Municipal, e a entrega aconteceu no Plenário da Casa de Leis, com a presença de funcionários da Embrapa e convidados.

A Moção foi entregue à Chefe-Geral da Embrapa em Rondônia, Lúcia Wadt, que veio de Porto Velho exclusivamente para a homenagem.

Tanto Samir Ali quanto outros vereadores que usaram a palavra na sessão destacaram a importância da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio nacional, e a relevância dos serviços prestados ao setor produtivo local, fazendo com que Vilhena seja destaque em produção no âmbito regional.

Por sua vez a representante da Embrapa, falando em nome de todos os seus colegas, ressaltou que a empresa está presente em Vilhena desde os seus primórdios, e que todos se orgulham do resultado dos serviços aqui executados.