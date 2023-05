A equipe do Porto Velho iniciou a partida fora de casa bastante decidido, logo nos primeiros minutos de jogo o time da capital marcou a saída de bola pressionando a defesa do Galo da BR.

Mais ligado o Porto Velho aproveitou bem a primeira oportunidade numa bela jogada do atacante William Amendoin bateu firme no canto esquerdo do goleiro Gabriel deixando a equipe do Porto Velho em vantagem.

Após o gol a partida ficou mais equilibrada mas com poucas chances foram criadas e o primeiro tempo terminou mesmo com 1 a 0. Na segunda etapa o técnico Bruno do Ji-Paraná fez algumas alterações e o time voltou a campo mais ligado, com mais posse de bola, mas o Jipa criou poucas oportunidades claras de gol, mas o ataque do galo não foi feliz.

E a primeira partida terminou mesmo com a vitória da equipe do Porto Velho, com o resultado a Locomotiva fica a um empate do tricampeonato. Pra ser campeão o Ji-Paraná precisa vencer por dois gols de diferença em caso de vitória simples a decisão vai para os pênaltis. A segunda partida entre Jipa e a Locomotiva será no sábado as 15h no estádo Aluízio Ferreira.