O Coopmind, inédito congresso de intercooperação e inovação do Norte do Brasil, estreia sua primeira edição com grande adesão de participantes.

O número de vagas disponibilizado era 500, mas a procura ultrapassou o limite de inscritos, superando as expectativas, sendo necessária uma lista de espera.

O congresso é uma iniciativa da Sicoob Credisul e Faculdade Favoo e tem como tema “Conexões que fortalecem o cooperativismo e transformam realidades”. O evento acontece no auditório principal da Favoo, em Vilhena (RO), nos dias 18 e 19 de maio.

Para Gustavo Mendes, Cofundador da Coonecta, empresa responsável pela curadoria de conteúdo do congresso, o Norte tem uma intensa relação com o cooperativismo. “A forte adesão de público é uma prova da força e potencial do cooperativismo em Rondônia e região. Afinal, modelo cooperativo é uma alternativa real para o empreendedorismo coletivo e negócios mais conscientes e sustentáveis. Acredito que o público que vai ao CoopMind entendeu esse propósito e se engajou no evento”.

A programação terá mais de 20 horas de conteúdo gratuito e reunirá renomados palestrantes para abordar temas sobre inovação, cooperativismo, agronegócio e agenda ESG, são eles: Marcos Fava Neves, o famoso Doutor Agro, especialista em agronegócio na CNN, autor e organizador de mais de 80 livros publicados em 10 países; Ênio Meinen, Diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais no Sicoob; Rodrigo Casagrande, professor autor da disciplina ESG dos MBA FGV – Fundação Getúlio Vargas e coautor do livro Ética, Sustentabilidade e Diversidade, publicado pela Editora FGV; Tiago Sartori, Gerente de Inovação da Sicoob Credicitrus e líder da parceria da instalação do Onovolab Powered by Instituto Credicitrus; Alexandre Carrasco, Fundador da Repensando Negócios e professor de Pós-Graduação da FIAP; Dagoberto Trento, Sócio da Innoscience Consultoria e executivo com experiência em áreas de Inovação, Planejamento Estratégico, Open Banking, Inteligência Competitiva e PMO.

Carolina Torres, presidente da Favoo reforça que um evento neste nível tem um alto custo, mas com a força da intercooperação será ofertado de forma gratuita. “O Coopmind traz temas muito atuais e temos carência desse tipo de evento na região, dois fatores que contribuíram para a adesão maciça das pessoas. Além disso, um evento desse nível e com essa quantidade de conteúdo não custa menos que R$ 1 mil por pessoa hoje no mercado, e estamos oferecendo de maneira gratuita”.

A ideia do evento é mostrar a força do cooperativismo na região, assim como o quanto ele tem transformado realidades e impactado as comunidades em que está presente. Para isso, a programação traz cases de sucesso feitos a partir da intercooperação de instituições da região que atuam na área da educação, saúde, agronegócio, social e financeira. A apresentação ficará por conta de Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, Carolina Torres, presidente da Favoo, Fábio Andreazza, presidente do Conselho de Administração na Copama e Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul e vice-presidente da Favoo. Os participantes também poderão conhecer a sede da Sicoob Credisul, Escola e Faculdade Favoo e Hospital Cooperar, durante as visitas monitoradas.

O cronograma do evento promove ainda um especial momento de cultura e lazer com apresentação do Coral Sicoob e a feirinha cooperativista com produtos das principais cooperativas da região, além da participação do povo Mamaindê com sua tradicional pintura corporal e artesanatos.