Dois homens, identificados pelas iniciais E.G.S., e J.N.S., foram presos na noite desta quarta-feira, 17, pela guarnição da Patrulha Reforço por suspeita de tráfico de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais do Núcleo de Inteligência (NI) estavam monitorando uma casa na Avenida José Roberto Garcia Moreira, no setor Zico, pois havia informações que no local tinha movimentação atípica de pessoas dia e noite e que o local estava sendo usado como “boca de fumo”.

Com isso, na noite desta quarta-feira, os investigadores observaram E.G.S., popular no mundo do crime como “Padeiro” e velho conhecido no meio policial por diversas práticas ilícitas, entregando a uma pessoa algo em uma embalagem plástica.

Ao receber a informação a guarnição da Patrulha Reforço saiu no encalço do suspeito que estava em uma motoneta Honda Biz 100 de cor preta com outro homem na garupa, identificado posteriormente pelas iniciais J.N.S.

Ao perceberem a presença da viatura e que iriam ser abordados, um dos suspeitos se desfez de um pacote, posteriormente localizado pela guarnição, no qual havia uma porção de 29 gramas de substância aparentando ser pasta base de cocaína (crack).

Indagados, os suspeitos afirmaram serem empresários e usuários de drogas. Contudo, era de conhecimento dos militares que E.G.S., tem diversas passagens e condenações por vários crimes.

Entretanto, E.G.S., não portava nenhum tipo de documento que o identificasses oficialmente. Com isso, ele convidou os policiais para irem até sua casa onde estaria seus documentos.

Com autorização de E.G.S., os militares fizeram incursão no imóvel, localizado na Rua Governador Jorge Teixeira, no bairro Embratel, e em revista no local foi localizado em cima do guarda-roupa um invólucro plástico contendo em seu interior vários fragmentos cristalizados aparentando ser crack, totalizando duas gramas.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.