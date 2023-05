Sediada no Estado da Flórida, e representada por Danielle Lisboa Martins CEO da empresa e também advogada nos EUA e no Brasil a imobiliária Realty Iconic dispõe de representantes no Estado, e este mês está apresentando projetos em Brasília para atrair investidores.

Devido a grande demanda de clientes, a Realty Iconic está fazendo apresentações de projetos imobiliários de Miami e Orlando e este mês está com apresentações em Brasília para apresentar oportunidades exclusivas da Flórida para quem quer investir na terra do tio Sam (EUA).

No dia 25 de maio no Windsor Plaza em Brasília acontece o Investiment USA, evento voltado para explicações em como obter o Green Card por EB-5, como comprar o seu imóvel nos EUA e dolarizar o seu dinheiro, e inúmeras oportunidades de investimento na Flórida. Sem contar que é gratuito, você só precisa entrar em contato com eles para agendar a sua reunião.

Hoje a Flórida é o Estado que mais cresce nos Estados Unidos, assim muita gente está optando por mudar-se para lá, posto ser destaque como o melhor para se investir na América.

E os motivos são muitos. A Flórida é um estado com baixos impostos, onde a pessoa só paga imposto de renda federal e não estadual, e vários outros benefícios. E a dolarização do seu investimento num país estável, num dos melhores estados dos EUA para investir, é outro atrativo. Em termos comparativos, o seguro desemprego dos EUA é de 3.4%, o da Flórida de 2.6% e de Miami é de 1.4%. Em 2022 a Flórida ganhou de New York na criação de novos empregos.

Existe também outro fator de peso: Miami hoje é a segunda cidade mais luxuosa do mundo, só perdendo para Dubai, e Orlando a número 1 de turismo familiar do mundo. Acrescente-se a isso o fato da Flórida ser o Estado mais visitado por estrangeiro do Mundo.

A Realty Iconic trabalha com imóveis prontos e na planta e dá assessoria completa, incluindo apresentação de instituições financeiras para o seu financiamento, onde você pode financiar o seu imóvel em até 70%. Também serviços pré-vendas e pós-vendas.

A Realty Iconic está trazendo para os Brasileiros oportunidades de investimentos, desde de Orlando, com projetos que possuem 2 certificações da Disney “Good Neighborhood and Vacation Rentals”, com casas já prontas em Orlando, pertinho dos parques da Disney, onde o cliente poderá usufruir e alugar quando não está usando e obter um excelente retorno.

Em Miami, essa empresa está trazendo oportunidades exclusivas, como investir em pré-construção e o seu depósito já contará com rendimento de 5% em dólar na construção, em seus pagamentos com unidades entregas já mobiliadas e aprovadas para curto prazo, e imóveis prontos com descontos com 2 anos de condomínio grátis.

Claro, que não faltará a oportunidade de EB-5 através das empresas mais renomadas nos EUA, onde você poderá investir e obter o tão sonhado Green Card.

Caso os interessados não consigam ir para Brasília é possível conversar com os agentes que representam a Realty Iconic em Rondônia, encarregados da internacionalização da empresa no Brasil. Atuando em todo o Estado, Tania Bernardes, uma das proprietárias da 2B Imobiliária, e Leandro Pandolpho, corretor e especialista em vendas internacionais pela Associação Nacional de Corretores nos EUA, estão ao dispor da clientela rondoniense e da região norte.

Os contatos para agendamento de reuniões são os seguintes: Leandro Pandolpho – leandro.pandolpho@gmail.com, WhatsApp 69 981062234 – Tania Bernardi – taniabernardi12@gmail.com, WhatsApp 69 99975-2278 – Instagran @taniabernardi. Mais informações aqui: https://investmentusa.com.br/

Vale a pena conhecer essas alternativas de investimento e ampliar suas possibilidades de manter seguro o seu capital.

Legendas para as imagens:

1 – Tania Bernardi e Danielle Martins, fazendo entrevista em Sunny Isles, Florida.

2 – O evento acontece na semana que vêm, em Brasília.