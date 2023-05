Uma motoneta Honda Biz 125, cor cinza, placa OHU-8184/Vilhena, tomada em assalto na última sexta-feira, 12, em uma casa na Rua V5 no bairro Aripuanã (antiga Cohab), em Vilhena, onde uma família foi feita refém por dois homens armados com revólveres, foi recuperada na noite desta quarta-feira, 17, pela guarnição da Patrulha Reforço (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha reforço recebeu informação que havia uma motocicleta abandonada em uma vegetação localizada no final da rua 102-01, no bairro Moisés de Freitas.

Com isso, a guarnição ao local indicada na denúncia e fez buscas, localizando o referido veículo.

No baú da motoneta havia cópias de documentos pessoais, duas chaves e o documento do veículo.