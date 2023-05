A Secretaria Municipal de Terras (Semter) implementou uma medida para facilitar a vida dos moradores em Vilhena.

A partir de abril, a Semter está oferecendo a opção de envio do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) via e-mail, evitando assim filas e trazendo mais comodidade aos contribuintes.

Para aderir a essa facilidade, os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Vilhena (vilhena.ro.gov.br) e ir até a guia “Serviços” e baixar o modelo para ser preenchido. Após o preenchimento correto dos dados solicitados, o formulário deverá ser enviado juntamente com a documentação necessária para o endereço de e-mail itbi@vilhena.ro.gov.br. A Semter, então, gera a taxa de vistoria juntamente com o ITBI e a envia diretamente por e-mail aos contribuintes.

Essa iniciativa tem como objetivo principal evitar filas e proporcionar maior comodidade aos vilhenenses. Com a possibilidade de envio do ITBI por e-mail, os cidadãos poderão realizar o pagamento e regularizar a transferência de propriedade de seus imóveis de forma mais ágil e prática, sem precisar enfrentar deslocamentos e esperas desnecessárias.

Além do envio do ITBI por e-mail, a Semter está se preparando para oferecer em breve a emissão da taxa do imposto via WhatsApp. Essa nova opção proporcionará ainda mais facilidade aos contribuintes, que poderão receber a documentação necessária para efetuar o pagamento diretamente em seus celulares.

É importante ressaltar que a Semter solicita que todos os documentos sejam anexados corretamente no formulário do ITBI. Qualquer falta ou incorreção de documentação poderá impedir a emissão da taxa e a conclusão do processo. Portanto, é fundamental que os contribuintes estejam atentos e preencham corretamente todos os campos e anexem os documentos solicitados.

A Prefeitura de Vilhena reafirma o compromisso de buscar constantemente a modernização e a eficiência nos serviços oferecidos aos cidadãos. Com a implementação do envio do ITBI via e-mail, a administração municipal visa facilitar a vida dos moradores, agilizando processos e promovendo maior comodidade no pagamento de impostos e regularização de propriedades.

Para mais informações sobre o envio do ITBI via e-mail e demais serviços oferecidos pela Semter, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (69) 3919-7017.