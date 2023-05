Acidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (Ptran) na manhã desta quarta-feira, 17, na Rua 831, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo VW Gol seguia pela Rua 831, sentido aeroporto, quando segundo o motorista o carro apresentou problemas mecânicos, com isso, ele perdeu o controle de direção, bateu em um carro Fiat Siena que estava estacionado, em um poste de energia e parou ao bater na parede de um comércio.

Apesar dos estragos, não houve feridos, apenas danos materiais.

