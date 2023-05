O deputado estadual Cirone Deiró expressou seu reconhecimento pelo trabalho do governador Marcos Rocha, na valorização da educação em Rondônia.

Ele destacou o projeto do governo aprovado por unanimidade pela Assembleia que garante a implantação do piso nacional dos professores, com um aumento de 14,95%, retroativo a janeiro e com pagamento em maio.

Cirone também declarou seu voto favorável ao projeto do Governo do Estado que garante aos técnicos e analistas da educação, aumento de 14,95%, a partir do mês de maio. “Os esforços em conjunto estão avançando, para a valorização dos profissionais da área e a melhoria da educação como um todo”, afirmou.

Para Cirone Deiró, a educação é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento do estado e a valorização dos profissionais da área é essencial para assegurar um serviço de qualidade aos alunos. “Tenho trabalhado, ao lado do governador Marcos Rocha, para garantir avanços na educação rondoniense”, concluiu.