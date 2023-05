O Ministério Público de Rondônia (MPRO) está com processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva para ingresso de estagiários de níveis médio e superior na instituição.

O período de inscrições começou nesta quarta-feira (17) e se encerra no dia 14/06.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet no site do MPRO.

Segundo informado no edital, há vagas de nível médio nas cidades de Alta Floresta, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão do Oeste, Machadinho do Oeste, Nova Brasilândia, Porto Velho, Presidente Médici, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé.

Os estagiários de nível médio terão jornada de trabalho de quatro horas diárias, bolsa remunerada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, além de auxílio-transporte, recesso remunerado de estágio e redução pela metade da carga horária nos períodos de avaliação escolar.

Já para os alunos do ensino superior, há vagas para cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Informática, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Letras-Libras nas cidades de Guajará-Mirim e Porto Velho.

Ainda conforme o edital, é necessário que os acadêmicos de graduação tenham cursado período igual ou superior a 40% do curso. A bolsa remunerada de estágio é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais. Com jornada de trabalho de seis horas diárias.

O processo de seleção será realizado por meio de nota de desempenho acadêmico. Do total das vagas, será reservado o percentual de 10% para pessoas com deficiência e o percentual de 30% do total de vagas para pessoas negras.

A lista com o resultado final dos candidatos homologados será publicada no Diário Eletrônico do MPRO. Eventuais dúvidas sobre a admissão podem ser sanadas pelo e-mail estagioadministrativo@mpro.mp.br.