Vídeo que mostra criança sendo agredida na Argentina tomou conta das redes sociais em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (17).

Vários justiceiros queriam identificar a agressora. Entretanto, a mulher que aparece na imagens não é brasileira e o crime não ocorreu em nenhuma cidade do Estado.

As imagens circularam por Chapadão do Sul e lá, site local teve que desmentir que o caso seria no município para poder acalmar os ânimos. Na Capital, o Campo Grande News recebeu o vídeo de uma leitora do Bairro Leblon e de outro que pedia “tem que fazer circular isso até encontrarem essa agressora”.

Pelo teor das imagens, o vídeo acabou ganhando uma rede de compartilhadores que se uniram em busca de identificar a mulher que aparecia pisando e puxando o cabelo das crianças e aquele que filmou as agressões sem oferecer ajuda alguma.

O Campo Grande News identificou que a gravação chegou a ser compartilhada em outros estados, mas as agressões ocorreram na província de San Juan, na Argentina. O caso veio à tona no dia 11 de maio deste ano.

Conforme divulgado pelo portal argentino El Nueve, as investigações destas agressões estão acontecendo em segredo de Justiça.