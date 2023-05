A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de terça-feira (16), em procedimento de fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao Km 759, no município de Porto Velho, abordou um jovem transportando, junto ao corpo, 130 mil dólares em espécie. Ele viajava em um táxi que saiu da capital.

Durante a abordagem foi solicitado ao condutor que abrisse o porta-malas para verificação dos equipamentos obrigatórios.

Ao retirar as bagagens para conseguir acesso ao estepe, foi perguntado ao passageiro, de 19 anos, o que levava em seus pertences. Ele informou à equipe que havia somente roupas e itens pessoais em sua mochila, pois teria ido passar o final de semana em Porto Velho. Além disso, relatou que reside em Guajará-Mirim e trabalha na bicicletaria do pai.

Questionado se transportava algum ilícito, o homem ficou extremamente nervoso e começou a dar informações desencontradas e, logo após, confirmou que estava com dinheiro em seu corpo.

No total, 130 mil dólares foram encontrados colados com fita junto ao corpo do conduzido. O homem ainda quebrou o próprio celular no chão para, segundo ele, evitar qualquer inspeção pela equipe.

O criminoso relatou que entregaria o dinheiro em Guajará-Mirim, mas não quis informar para quem. A quantia apreendida foi encaminhada à Autoridade Judiciária competente. O infrator foi conduzido à Polícia Federal, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.