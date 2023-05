O fato foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, pela guarnição da Patrulha Reforço, que recuperou a bicicleta e deteve o suspeito pelo furto, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) e contou que a bicicleta de sua filha da marca Lotus de cor laranja havia sido furtada no pátio de sua empresa na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no Parque Industrial São Paulo e que imagens das câmeras de segurança gravaram o momento em que o ladrão furta o veículo.

O suspeito vestia uniforme de uma empresa conhecida localizada na Avenida Marechal Rondon, saída para Cuiabá.

Com isso, a vítima foi a empresa e encontrou a bicicleta, na qual já havia sido pintada de preto pelo suspeito, que estava no local com o mesmo uniforme que aparece nas imagens.

Indagado, o suspeito negou ter furtada a bicicleta e pintado de outra cor e disse que tinha pegado emprestado de um amigo, mas não soube dizer nome nem o endereço do tal amigo.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.