A semana chega ao fim com condições climáticas estáveis na maior parte do Centro-Sul e Nordeste, devido à presença de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades, principalmente na região central do país.

Esperam-se chuvas isoladas na metade norte do Brasil, por conta de instabilidades tropicais, como a Zona de Convergência Intertropical.

Além disso, embora de forma bastante distante, uma frente fria pode causar acumulados de cerca de 25 mm no litoral de Sergipe e Alagoas.

Vale destacar que, com a aproximação de uma outra frente fria, pode haver chuvas isoladas durante a noite na metade sul do Rio Grande do Sul.

No entanto, é importante ressaltar que o sistema terá dificuldades em avançar pelo Sul nos próximos dias devido a uma situação de bloqueio atmosférico no Brasil central. Essa condição também favorecerá um aumento significativo das temperaturas, com a chegada de uma onda de calor no fim de maio.

Chuvas para os próximos dias?

Nos próximos dias, espera-se um predomínio de tempo seco em grande parte do país, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e na maior parte do Nordeste.

No Sul, são esperadas pancadas de chuva muito irregulares, pontuais e sem acúmulos significativos. O motivo é devido à formação de uma frente fria durante o fim de semana. No entanto, essa frente fria terá dificuldades em avançar devido ao bloqueio atmosférico no Brasil Central.

Como resultado, a maioria das áreas agrícolas continuará sem receber uma gota de chuva nos próximos dias, o que é preocupante para o desenvolvimento do milho safrinha e do trigo devido à redução da umidade do solo, mas beneficia a colheita do café.

Na região Norte, há previsão de chuvas com volumes em torno de 60mm, abrangendo desde o Acre até Roraima, assim como no nordeste do Pará e norte do Amapá.

Enquanto que no Nordeste, as chuvas continuarão muito pontuais nos próximos dias. Contando, com pancadas em torno de 40mm no norte do Maranhão e ao longo do litoral, desde a Bahia até Pernambuco, devido a uma frente fria localizada próximo à costa.