De acordo com a parlamentar, há um empenho de seu gabinete na realização de ações diversas, entre elas, palestras lúdicas em escolas, distribuição de panfletos informativos e matérias digitais, além de pit stop. “O objetivo é fortalecer a proteção desse público. “Não podemos mais aceitar essa triste realidade. A gente precisa falar, conscientizar pais e a família de modo geral a ficar mais atentos e a própria criança para que ela tenha a coragem e entenda onde acaba o carinho e começa o abuso”, disse a deputada.

Ieda Chaves reforçou o compromisso de que durante todo o mês haverá um trabalho que consiste em uma conversa (feita por técnicos e profissionais) e muito sincera com diversos públicos. “A gente tem de falar, vamos falar o mês inteiro e tentar atingir pelo menos todas as escolas públicas e privadas de Porto Velho com esse assunto e colocar o quão é necessário abastecer de informação a nossa população”, observa.

A parlamentar lembrou que, nos últimos 16 meses, já somam 2.393 registros de ocorrências dos crimes de estupro de vulnerável (912), corrupção de menores (117) e outros crimes contra a criança e adolescente (1.364). Os dados são do Observatório da Segurança Pública de Rondônia, ligado a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Enquanto isso, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking em abuso sexual infantil, a cada 15 minutos uma criança é abusada, são mais de 500 mil casos por ano, 90% dos casos nunca chega a justiça. O levantamento foi organizado pelo Instituto Liberta.

Soltura de balões

O Ato de soltura de balões contou com a presença de dezenas de crianças alunas da rede municipal de Educação. Levando em consideração esta representação, a deputada estadual foi incisiva. “As nossas crianças têm pressa de serem protegidas. A ação é justamente para lembrar disso. É importante que toda a família possa estar informada, inclusive, subsidiados com materiais impressos para serem levados para casa. Queremos que espalhem essas informações”, reiterou.

Dia “D”

O movimento Maio Laranja é uma campanha já realizada por diversas entidades espalhadas pelo Brasil desde o I Encontro do Ecpat (sigla em inglês) – tradução (Fim da Prostituição Infantil, Pornografia Infantil e Tráfico de Crianças para Fins Sexuais), que originou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, cuja data sugerida foi 18 de maio, dia do assassinato de Araceli que, em 2000, com a aprovação da Lei Federal 9.970/2000, tornou-se oficial em todo o território brasileiro.

Indicação

Neste mês, a deputada estadual Ieda Chaves fez a indicação ao Governo de Rondônia que seja instituído, todos os anos, entre os dias 10 e 18 de maio, a “Semana Estadual de Conscientização do Maio Laranja” para atuar como fortalecimento da responsabilidade coletiva e conscientização à prevenção e ao enfrentamento deste tipo de problema.

Registros

A ação contou com a presença do deputado estadual Delegado Lucas Torres (PP), das secretarias municipais de Educação de Porto Velho (Semed), Gláucia Negreiros e adjunta, Paula Ramos, da titular da Superintendência Regional do Trabalho em Rondônia (SRTb-RO), Tereza Janete Córdova Santos e da presidente da presidente da União de Câmaras e Vereadores do Estado de Rondônia (Ucaver), que é de Ouro Preto do Oeste, Rosária Helena.