O servidor e técnico agrícola do Incra/RO, Luiz Flávio Carvalho Ribeiro, foi nomeado superintendente regional do instituto em Rondônia, em substituição a Mário Moacir de Almeida, também servidor, no cargo desde 2021.

Flávio Ribeiro foi superintendente da autarquia no período de 2012 a 2016, delegado regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2016 e prefeito duas vezes em Machadinho do Oeste (1989-1992 e 2004-2008), região que possui 12 projetos de assentamento do Incra e 13 reservas extrativistas pertencentes ao Programa Nacional de Reforma Agrária, com aproximadamente sete mil famílias assentadas.

Agilizar o fluxo da regularização fundiária, estabelecer parcerias institucionais e apoiar as existentes como o Ifro, Universidade Federal de Viçosa e governo de Rondônia, manter diálogo com os movimentos sociais, apoiar as iniciativas em prol da agricultura familiar, melhorar a capacidade operacional da superintendência, estão entre as prioridades de sua gestão.