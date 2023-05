O presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), convocou os parlamentares para sessão extraordinária que será realizada às 9h, deste sábado, 20.

Na pauta, três projetos de leis, sendo duas ordinárias (nº 6.665 e 6.688/2023) e uma complementar (nº 414/2023).

Contudo, o projeto nº 6.688/2023 deve atrair especial atenção dos parlamentares e público, já que envolve pedido de autorização do prefeito Flori Cordeiro (Podemos), no valor de R$ 994 mil, para atender despesas de atividades previstas para 2023 da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), entre elas, a realização de decoração natalina no final de 2023.

Ao solicitar urgência na aprovação do projeto, Cordeiro disse que o pedido “objetiva atender as necessidades da FCV, na contratação de empresa especializada para aluguel de sonorização, banheiros químicos, palcos e tendas (considerando que nossas tendas estão danificadas, e enquanto não for efetivado uma nova aquisição teremos que contratar os serviços), além de aquisição de material permanente como cadeiras, mesas, som, aquisição de um caminhão baú, para auxiliar esta FCV no transporte dos equipamentos para os eventos realizados, bem como na contratação de artistas, através de editais de credenciamentos e premiações culturais.

Reforçou, entretanto, a ação já existente do “Natal Feliz” com a contratação de empresa especializada para realização da decoração da cidade. Conforme o mandatário, os recursos ficaram na conta corrente n° 638-3 em 31/12/2022.

Nos últimos anos, Vilhena não teve decoração natalina, o que acabou gerando críticas aos antigos gestores municipais (leia mais AQUI e AQUI).

Saiba, abaixo, onde o valor solicitado será aplicado: