O Grupo Educacional Aparício Carvalho estará presente na maior feira de agronegócios da região Norte, a Rondônia Rural Show, que acontecerá em Ji-Paraná de 22 a 27 de maio.

Em seu ano de estreia, o Grupo marca presença com as Unidades: FIMCA Porto Velho, FIMCA Jaru, FIMCA Vilhena e Metropolitana, além da TV Porto Velho, que será transmitida diretamente do evento.

Durante os sete dias de feira, quem visitar o estande da instituição poderá conhecer um pouco mais sobre os cursos oferecidos. Estarão presentes alunos e coordenadores de Medicina, Medicina Veterinária, Zootecnia e Agronomia. Estão sendo preparadas diversas atividades, projetos que envolvem esses cursos.

A coordenadora de Agronomia e Zootecnia da FIMCA, Dra. Ana Emília Tavares, diz que estão todos entusiasmados para essa participação. “Para a Agronomia explicaremos sobre as características e perfil do solo, diferença entre solos e como isso influencia na impermeabilidade, na percolação da água. Já Zootecnia vai falar sobre a nutrição animal de bovinos e também sobre a qualidade do mel, técnica de manejo de abelhas”, ressaltou.

A gerente de marketing do Grupo, Lidiane De Vaila, reforça sobre o empenho de toda a diretoria para a participação na feira. “Dr. Aparício Carvalho, assim como os Drs. Maurício e Mariana Carvalho, não mediram esforços para essa participação. Para o Grupo, que está no mercado há mais de 25 anos transformando vidas por meio da educação superior, a Rondônia Rural Show é uma vitrine. Por isso, convidamos a toda a população para visitar nosso estande e conhecer ainda mais nossos cursos”, reforçou.

Além de todas essas atividades, quem visitar o estande da instituição, estará concorrendo diariamente a um smartphone. O estande do Grupo está localizado na entrada B, lote 1B, rua 34 do Parque Vandeci Rack