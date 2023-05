O ativista político, advogado e professor Samuel Costa decidiu enfrentar uma briga com os donos de postos de combustíveis em defesa da população da capital de Rondônia.

Segundo Costa, os moradores de Porto Velho estão sendo prejudicados por um possível cartel que mantém os preços dos combustíveis mais altos do que o necessário, deixando os cidadãos sem opções na hora de abastecer seus veículos.

Para Samuel Costa, a evidência de preços uniformes ou muito próximos entre os postos de combustíveis caracteriza a formação de um cartel, o que é considerado um crime contra a economia. Ele ressalta que a existência de um cartel é extremamente prejudicial aos consumidores, uma vez que restringe ou inviabiliza a oferta de produtos, limitando a concorrência e mantendo os preços artificialmente elevados.

Recentemente, a Petrobras anunciou redução nos valores repassados para as distribuidoras, o que, em tese, deveria impactar nos preços finais ao consumidor. No entanto, Samuel Costa afirma que isso não vem ocorrendo em Porto Velho, aumentando as suspeitas de cartelização entre os donos de postos de combustíveis na região.

Diante dessa situação, Samuel Costa decidiu acionar o Ministério da Justiça e o Ministério Público, buscando informar as autoridades sobre a questão e iniciar um processo de investigação para apurar as suspeitas de formação de cartel. Ele destaca que o cartel é uma associação entre empresas do mesmo ramo que visa dominar o mercado, disciplinar a concorrência e maximizar os lucros, através de acordos para padronizar preços e garantir altos valores de produtos ou serviços.

Além disso, informações de fontes revelaram que grupos de empresários donos de postos de combustível são bolsonaristas e estariam envolvidos no boicote e na manutenção dos preços elevados, prejudicando a população. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já foi informado sobre a situação em Rondônia, e espera-se que a denúncia seja apurada pelas autoridades competentes.

Samuel Costa demonstra determinação em combater essa possível prática cartelizada e busca garantir que os consumidores em Porto Velho tenham acesso a preços justos e competitivos nos postos de combustíveis.