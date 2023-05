Em sessão extraordinária realizada na manhã deste sábado, 20, os vereadores – por unanimidade – aprovaram o projeto de lei nº 6.688/2023, que envolveu pedido de autorização do prefeito Flori Cordeiro (Podemos), no valor de R$ 994 mil, para atender despesas de atividades previstas para 2023 da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), entre elas, a realização de decoração natalina no final de 2023 (leia mais AQUI).

Os parlamentares que discutiram o projeto antes de ser aprovado em plenário parabenizaram a atitude do titular da FCV, Eliton da Silva Costa, por antecipar a votação do projeto e liberação do recurso, mesmo faltando 7 meses para dezembro.

O presidente da Casa de Leis, Samir Ali (Podemos), afirmou que o Poder Legislativo está para apoiar as ações positivas do Município e comemorou a aprovação do projeto. “Penso que nós finalmente vamos ter um Natal Feliz neste ano”, destacou.

Por sua vez, o vereador Ronildo Macedo (Podemos), que assumiu a prefeitura no período de julho a dezembro em 2022, também comemorou a aprovação do projeto e justificou a não implantação da iluminação no ano passado em Vilhena. “Quando eu fiquei naquele período na prefeitura, tentamos fazer. Mas, como era um período muito curto, não havia processo, não tinha nada, e a BR estava trancada, ficou pior. A gente quer ver Vilhena voltar a ser iluminada”, garante.