O deputado Cirone Deiró (União Brasil) informou que a ordem de serviço das obras do Programa Tchau Poeira, em Cacoal, aconteceu às 18h de sexta-feira (18).

O evento foi realizado na Rua Clodoaldo de Almeida, esquina com Rua Sócrates e Comércio Junior Bikes, no Jardim Bandeirantes.

O investimento em pavimentação asfáltica será de quase R$ 25 milhões, sendo R$ 12 milhões nesta primeira etapa.

Cirone fez questão de destacar o empenho do governador Marcos Rocha em atender as necessidades dos municípios e em trabalhar em parceria com as prefeituras e com a Assembleia Legislativa. “Estou feliz em contribuir com o desenvolvimento local e o bem-estar da população de Cacoal, junto com o governador, o prefeito Adailton Fúria e o vereador Zivan Almeida, pois juntos podemos fazer muito pelo nosso estado”, disse.

De acordo com Cirone, serão asfaltados trechos das ruas Benício José Pinto, Pedro Correia da Silva, Antônio Evaristo Pereira, Domingos Cadilhac, João Rodrigues Jorge, Capitão Rui Luiz Teixeira, Antônio Moreira Lima, Joaquim Rangel, Gilberto Freire, Henrique dos Santos Mota, Padre Fiovo Camaione, Ágata, Hematita, Casemiro de Abreu, Tubarões, Aluisio de Azevedo, Amapá, Alagoas, Acre, Mangueiras, Travessa Valéria, Alameda “A”, Beco B, Machado de Assis, Maria Rosa dos Santos, João José dos Santos, Marechal Floriano Peixoto, Quintino Bocaiuva, Lutherking, Travessa Itapemirim, Olavo Bilac, Mário Quintana, Chuvas Douradas, Macela, Jasmim, Marginal da RO 486, Projetada D e das avenidas Avenida Dois de Junho e Cuiabá.

Parceria de sucesso

O deputado Cirone Deiró afirmou que o governador Marcos Rocha tem sido um grande aliado no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado de Rondônia. Com uma visão voltada para o progresso da região, ele tem investido em diversas áreas e faz parcerias de sucesso com lideranças políticas e empresariais. “Sempre encontrei no governador um parceiro comprometido com o bem-estar das pessoas”, afirmou Cirone.

Segundo Cirone, a parceria existente em Rondônia tem resultado em medidas importantes para fomentar a economia, priorizando a geração de emprego e renda. Além disso, a infraestrutura tem sido aprimorada com investimentos em saneamento básico, transporte, saúde e educação. Ele informou que obras de pavimentação têm sido realizadas em várias cidades do Estado, facilitando a circulação de pessoas e elevando a qualidade de vida dos moradores.

Afirmando que a cooperação entre líderes políticos e empresariais é fundamental para o desenvolvimento de uma região, Cirone ressaltou que a parceria com o governador é um exemplo de trabalho conjunto que está alcançando excelentes objetivos no que diz respeito a benefícios para a população. “Isso mostra que, quando há união de esforços em prol do bem comum, é possível transformar a realidade de uma comunidade e proporcionar melhores condições de vida para as pessoas”, disse.