O fato foi registrado na noite de sexta-feira, 19, pela guarnição da Patrulha Reforço na delegacia de Polícia Civil, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais do Núcleo de Inteligência (NI), monitoravam uma casa localizada na Avenida das Magnólias, no bairro Jardim Primavera, pois havia informações de movimentação atípica no local, dando a atender que o imóvel estava sendo usado para comércio de entorpecente.

Contudo, os militares estavam monitorando o local, quando observaram um homem identificado pelas iniciais M.A.S., saindo da casa em uma bicicleta de cor laranja, sendo abordado, e em revista foi localizado em seu boné uma porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína (crack).

Indagado, M., disse que trabalhava na construção civil e que é usuário de drogas, e havia comprado o entorpecente por R$ 20,00 – naquele local de uma pessoa conhecida por “Coroa Alex”.

Com isso, os militares da Patrulha Reforço fez incursão na residência e foram recebidos por um homem identificado pelas iniciais A.A., no qual afirmou ser o responsável pelo imóvel, sendo ele velho conhecido da polícia por diversas práticas de crimes.

Entretanto, quando A.A., percebeu que a polícia estava chegando, ele se desfez de um pacote jogando em um terreno baldio ao lado da residência, fato observado pelos PMs, e encontrado durante a ocorrência, sendo constatado que se tratava de porções de crack pesando cerca de 5 gramas.

No imóvel, havia um casal identificado pelas iniciais W.R.P.G., e T.A.M., no qual afirmaram que estavam ali para comprar drogas, haja vista, que são usuários.

W., portava uma arma de fogo tipo pistola, oxidável, cabo confeccionado em madeira, marca Taurus, modelo PT 51, Cal. 6,35mm, devidamente com a numeração LG2198, juntamente com seu carregador e três munições intactas de marca CBC, além de uma pequena quantia em dinheiro.

Ainda, durante o registro da ocorrência chegou no local em uma bicicleta um homem identificado pelas iniciais P.G.K., no qual é velho conhecido da polícia por praticas criminosas e usuário de drogas.

Todavia, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que contra P.G.K., havia mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena e contra A.A., mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Vilhena.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.