O governador de Rondônia, Marcos Rocha, assinou Ordem de Serviço para início das obras de asfaltamento do Bairro Jardim Bandeirante, no município de Cacoal.

O anúncio para a execução do serviço aconteceu durante solenidade realizada na sexta-feira (19), com a participação de autoridades locais, vereadores, deputados estaduais e do prefeito Adailton Fúria.

Ao todo, de acordo com o governador, serão contempladas 40 ruas nesta fase do projeto, o que corresponde a 6,58 km de asfalto novo, com investimento de mais de R$ 11 milhões.

A confirmação do asfalto foi comemorada pela comunidade local que destacou o comprometimento do governador nas ações desenvolvidas em todos os municípios do Estado.

Ao falar com a comunidade, Marcos Rocha reforçou que o Governo de Rondônia garantiu ao município de Cacoal 42 km de recapeamento e asfalto novo. “Ao todo são mais de R$ 53,5 milhões assegurados ao município de Cacoal para asfaltamento. Já entregamos à população 11 km de recapeamento, temos 13,9 km de asfalto e recapeamento, cujas obras estão sendo retomadas depois das chuvas, além desta nova fase aqui no Bairro Jardim Bandeirante”, enfatizou.

A ex-presidente do bairro, dona Dorinha, que é agente comunitária de saúde, agradeceu ao governador pela obra. “O governador prometeu e agora está trazendo o asfalto para nós. Moro aqui há 25 anos e este é mais um sonho realizado”, enfatizou a profissional de saúde.

De acordo com dados técnicos do Governo de Rondônia, a empresa vencedora da licitação tem até 30 dias para começar a obra.