O fato foi registrado pela guarnição da Patrulha Reforço na madrugada deste domingo, 21, na delegacia de Polícia civil, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda rotina pela Rua 1716, no bairro Jardim Primavera, quando os militares observaram que o motorista de um veículo Fiat Siena de cor prata, que seguia pela Rua 1513, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo abordado no mesmo bairro.

No carro havia dois homens, identificados pelas iniciais A.S.M., motorista do automóvel e L.F.F.S., passageiro.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com a dupla, mas o condutor usava tornozeleira eletrônica e não poderia estar na rua naquele horário, além disso, em revista no veículo foi encontrado no assoalho atrás do banco do motorista uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, cabo de madeira, carregado com quatro munições intactas.

Indagados, os suspeitos negaram saber da existência da arma, porém, durante do registro da ocorrência L., confessou que a arma era de sua propriedade.

L., ainda disse que estava em uma danceteria localizada na avenida Rondônia, quando pediu uma carona para A., até a avenida Perimetral. Ele se negou a dizer a origem do revólver.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.