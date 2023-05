Na última quarta-feira (17), a FIMCA Vilhena recebeu alunos do Ensino Médio da Escola Maria Arlete Toledo, para um projeto de estudo no Tribunal do Júri.

Os alunos do segundo ano realizaram um debate em forma de Júri Simulado, para apresentar um projeto desenvolvido para a disciplina Trilha, ministrada pelo professor Lindomar Gonçalves Silva.

A disciplina Trilha se caracteriza em desenvolver atividades e projetos de capacitação que o estudante segue para aprender determinado tema, podendo-se usar vários recursos de apresentação.

Os alunos realizaram um estudo durante as aulas, desenvolveram um projeto sobre cidadania, ética e política e resolveram fazer um debate em forma de Júri Simulado sobre Liberalismo e Socialismo Marxista. Os professores Maurício Veiga, Fábio Santana Teixeira e o coordenador do curso de Direito da FIMCA Vilhena, Mario Vitor, participaram e auxiliaram os alunos na realização do debate. Alunos do terceiro ano, também da Escola Maria Arlete Toledo, estiveram presentes e puderam assistir o Júri Simulado na plateia.

O debate em forma de Júri tem como objetivo despertar o interesse da juventude sobre questões de cidadania ética e política. A parceria com a FIMCA foi essencial para a realização. Os professores e profissionais da área do Direito puderam direcionar os alunos para o exercício correto de um Tribunal do Júri, bem como a forma de agir e falar. Além da estrutura física com um Tribunal do Júri, que a FIMCA Vilhena oferta aos acadêmicos, docentes e sociedade.

Para o professor Maurício Veiga, que é docente na FIMCA Vilhena e na Escola Maria Arlete Toledo, iniciativas como essas são fundamentais para estimular o interesse dos jovens para a política e questões sociais, além de incentivar o interesse pelo Ensino Superior, como a área do Direito. “Ver alunos do ensino médio como esses, debatendo assuntos de cidadania, ética e política é algo extraordinário e relevante. Isso mostra uma preocupação para com o país que habitam. Explorar uma metodologia de ensino ativa como essa faz com que os conhecimentos teóricos estudados em sala sejam colocados de fato em prática. Parabenizo o professor Lindomar Gonçalves Silva pela iniciativa e também aos alunos, que aceitaram o desafio de estarem a frente não só de um grupo de jurados, mas também de uma plateia lotada que prestigiou o evento”.

Os alunos que apresentaram o debate em Júri Simulado foram, Eloiza Gabrieli de Oliveira, Maria Eduarda Cabral Ferreira, Asafe Henrique Custodio Barbosa e Assucena Santos da Silva. A FIMCA Vilhena parabeniza a Escola Maria Arlete Toledo, bem como os professores e alunos que realizaram o projeto. A instituição que tem a marca do Grupo Aparício Carvalho, que é referência no Ensino Superior no Estado e Região, tem honra em ser parceiros de projetos como este.