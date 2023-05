Durante três dias, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ), desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia e o juiz secretário-geral Rinaldo Forti percorreram comarcas do interior do Estado, cumprindo uma agenda de visitas institucionais aos magistrados (as) e servidores (as).

Durante os encontros, o presidente destacou recentes avanços na qualidade do trabalho, que envolvem remuneração e estrutura física. Obras dos fóruns de Vilhena e Rolim de Moura foram visitadas.

Em novembro do ano passado, o presidente também visitou comarcas durante as comemorações dos 40 anos de Poder Judiciário.

A visita começou pela comarca de Rolim de Moura, na qual um novo fórum está em construção, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2024. Assim como outras unidades da Justiça no Estado, como Porto Velho, Pimenta Bueno, Ji-Paraná e Cacoal, o novo fórum em Rolim de Moura também irá contar com energia solar.

A segunda parada foi em Alta Floresta D´Oeste, onde o presidente conversou com os servidores e pôde relatar tudo o que foi implementado e o que está programado para ser na gestão em curso. Em Alta Floresta também está em fase final de execução um projeto de instalação de uma usina de Energia Solar, além de obras para cobertura das vagas de estacionamento do fórum e de sonorização do Júri.

Em Vilhena, comarca que também ganhará um novo fórum, o presidente destacou a melhoria nas condições de trabalho com a nova estrutura, prevista para ser entregue em novembro de 2023, com energia solar e reutilização de água da chuva. O prédio onde funciona atualmente o fórum também passa por manutenção nas instalações elétricas e pintura.

As últimas comarcas a serem visitadas foram Cacoal e Ji-Paraná, que em 2019 e 2021, tiveram novos prédios inaugurados, onde foram ressaltadas a infraestrutura e aumento no número de magistrados (as) e servidores (as).

Além das obras referidas, o presidente destacou obras que serão executadas ainda no ano em curso nas comarcas de Cacoal, Alta Floresta, Ji-Paraná, Ariquemes, São Miguel, Machadinho, Colorado, Santa Luzia, Costa Marques, Ouro Preto, Buritis, Espigão, São Francisco, Cerejeiras e Nova Brasilândia com vistas a acomodar novas unidades e promover melhorias estéticas e funcionais, notadamente de acessibilidade, instalações elétricas e hidrossanitárias.

EXPANSÃO DE JUIZADOS

Outra mudança anunciada pelo presidente foi a expansão dos juizados. Aprovado recentemente a instalação do 5º juizado cível da capital e 2º juizado genérico nas comarcas de Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná.

RECURSOS HUMANOS

Outro ponto destacado pelo presidente durante as visitas foi a posse de servidores (as) e magistrados desde o ano passado. Foram empossados 509 servidores e 30 magistrados (as) e serão convocados até o final de junho de 2023 no mínimo mais 200, entre técnicos e analistas.

Assim, ao final de 2023 teremos ao menos mais 739 novos colaboradores integrados nos nossos quadros nesses dois últimos anos.