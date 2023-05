Pensando na situação de pessoas em vulnerabilidade social assim como homens, mulheres e crianças em situação de rua, a Diip Bar, uma das casas mais movimentadas da cidade realiza uma balada solidária, campanha para arrecadar agasalhos.

O evento acontece nesta terça-feira, 23, véspera de feriado municipal.

Serão apresentadas três atrações, sendo elas: Lucas Lol e Alipe Alves com o melhor do sertanejo, muito funk e eletrônico com Dj Enevax.

A entrada para curtir essa noite será um agasalho usado, e para ficar ainda melhor cada caneca de Chopp por R$ 6,50 – até às 20h, e baldinho de Brahma long neck por R$ 24,99 até às 22h.

Lembrando que as terças o cardápio é oriental com 30% de desconto até as 22h.

Estão todos convidados para participar desse evento, além de se divertir estará realizando solidariedade, aqueça seu coração doar é um ato de amor e quem doa transforma.