Através das redes sociais, servidores públicos municipais agitam e fortalecem o Dia de Paralisação, previsto para ocorrer nas primeiras horas desta terça-feira, 23, em Vilhena.

A paralisação foi decidida pelos servidores do Magistério em assembleia extraordinária na noite da terça-feira, 11 de maio, realizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (Sindsul).

O protesto contra a administração municipal tem por finalidade a cobrança do reajuste anual previsto em Lei, que no ano de 2023 é de 14,95%.

Antes de decidir pela paralisação, a diretoria do Sindsul se reuniu com parte dos administradores em busca de números favoráveis sobre o “índice de folha”, porém, a resposta não foi positiva.

A alegação por parte da prefeitura para não cumprir a Lei federal 11.738/2008 é de que a arrecadação do município não foi suficiente para a aplicação.

O Sindsul argumenta que o recurso do Fundeb para tal aplicação tem chegado aos cofres públicos, porém, segundo o prefeito Flori Cordeiro, e o secretário de educação, também não são suficientes.

CRONOGRAMA

Conforme o cronograma divulgado por servidores, a paralisação inicia às 07h30, com o café da manhã na sede do Sindsul; depois, às 9h, o grupo seguirá até a sede da Câmara de Vilhena, onde manterá reunião com vereadores; logo em seguida, às 11h, o grupo irá até o gabinete do prefeito, no paço municipal, com a expectativa de que sejam recebidos pelo prefeito.