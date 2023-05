O estádio Aluízio Ferreira ficou completamente lotado, milhares de torcedores compareceram para torcer pela equipe do Porto Velho que precisava apenas de um empate pra conquistar o título, mesmo assim a Locomotiva criou as primeiras chances de gol, foram pelo menos três oportunidade claras para abrir o placar, mas faltou um pouco de capricho nas finalizações.

O Ji-Paraná também ameaçou no primeiro tempo, mas o goleiro Digão do Porto Velho fez boa partida com grandes defesas. Na volta para o segundo tempo o Ji-Paraná tomou a iniciativa de buscar o gol pra tentar levar a decisão para os pênaltis, a melhor chance saiu dos pés de Luan, que bateu forte, mas Digão foi bem e fez mais uma grande defesa.

A cada minuto que passava a partida ficava mais disputada e as chances de gol foram sumindo, no final o zero a zero foi melhor para a Locomotiva, que ao apito final de Jonathan Antero comemorou o tricampeonato Rondoniense. Em uma história recente de cinco anos a equipe do Porto Velho conquistou um vice campeonato e três títulos estaduais.