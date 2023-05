Em Vilhena, um adolescente identificado pela inicial V., acionou a Polícia Militar (PM) para registrar que estava em uma boca de fumo fazendo uso de maconha e teve sua bicicleta retida no local por um homem que também estava na casa usando drogas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima a acionou a PM e contou que estava em um aboca de fumo fazendo uso de maconha juntamente com outros usuários e que em dado momento um dos usuários o qual ele não soube informar o nome, apenas o apelido “Negão”, anunciou um assalto dizendo “perdeu”, referindo-se a bicicleta e em seguida teria dito que a vítima não iria levar o veículo e além disso, se ele falasse algo a coisa iria ficar feia para ele, em seguida mandou que a vítima saísse do local e não chamasse a polícia.

O adolescente indicou o endereço da boca de fumo para a guarnição que foi ao local, porém o suspeito já havia saído.

No interior da casa os militares localizaram a bicicleta Lotus de cor laranja pertencente a vítima, além de outras duas bicicletas novas de origem duvidosa, na qual foram apreendidas.

A guarnição fez buscas, mas não localizou o suspeito.

A responsável pelo imóvel identificada pela inicial M., foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.