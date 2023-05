A 10ª edição da Rondônia Rural Show, que acontece em Ji-Paraná, já é um verdadeiro sucesso e conta com a participação ativa do deputado estadual Cássio Gois (PSD), que destacou a importância da presença da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) no evento.

A feira, considerada a maior do segmento da região norte do Brasil, reune produtores rurais, empresários, autoridades e representantes do setor agrícola.



Durante sua visita à Rondônia Rural Show, o Deputado Cássio Gois ressaltou a relevância da participação da ALE-RO nesse importante evento. Segundo o parlamentar, a presença da instituição na feira demonstra o compromisso do poder legislativo com o desenvolvimento econômico e social do estado, bem como o apoio aos produtores rurais e ao setor agropecuário.



“É uma honra para mim e para a Assembleia Legislativa de Rondônia estar presente na 10ª edição da Rondônia Rural Show. Essa feira é um espaço fundamental para fortalecermos a agricultura e a pecuária do nosso estado, além de promovermos o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias entre os produtores rurais”, afirmou o Deputado Cássio Gois.



O parlamentar enfatizou ainda a importância do diálogo entre os representantes políticos e os produtores rurais, ressaltando que a presença da Assembleia Legislativa no evento proporciona uma oportunidade única de ouvir as demandas e necessidades do setor agrícola, visando à implementação de políticas públicas efetivas.



“Estamos aqui para ouvir e dialogar com os produtores rurais, entender suas demandas e buscar soluções para os desafios enfrentados por eles. É fundamental que a Assembleia Legislativa esteja presente e atuante nesses eventos, para que possamos construir uma legislação cada vez mais adequada e favorável ao desenvolvimento do agronegócio em Rondônia”, destacou o Deputado Cássio Gois.



Além disso, o Deputado ressaltou a importância da Rondônia Rural Show como uma vitrine para a promoção dos produtos agrícolas e pecuários do estado, bem como para o estímulo ao empreendedorismo e à geração de empregos no setor rural.



“A Rondônia Rural Show é uma oportunidade ímpar para que os produtores rurais possam mostrar todo o potencial do agronegócio de Rondônia. É um evento que impulsiona a economia, gera negócios, estimula o empreendedorismo e contribui para a geração de empregos. Estamos comprometidos em apoiar e fortalecer esse setor tão importante para o nosso estado”, ressaltou o Deputado Cássio Gois.



Durante os dias que acontecerão a feira, a ALE, juntamente com a Escola do Legislativo, ofertará aos presentes capacitações, oficinas, mesas redondas e palestras com diversos instrutores e também com uma palestrante nacional (Geovana Quadros) que abordará o tema “Mulheres Inspiradoras no Agronegócio”.