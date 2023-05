O vereador João Paulo Pichek (Republicanos) protocolou nesta segunda-feira, 22, ofício direcionado ao presidente da Casa de Leis, Magnison Mota (PSC), cobrando resposta da Comissão de Averiguação criada no Legislativo para investigar o caso que ficou conhecido como “Escândalo do Combustível”, descoberto em maio de 2022 no município de Cacoal.

Na ocasião, o prefeito Adailton Fúria (PSD) determinou o afastamento das funções de dois servidores públicos da Prefeitura de Cacoal por participação no suposto esquema de desvio do produto (lembre mais AQUI).

Através das redes sociais, Pichek chamou a atenção da opinião pública ao dizer que o prazo de conclusão do processo de investigação no Legislativo encerrou há meses, mas que até agora os parlamentares não receberam informações oficiais do caso.

“O prazo para conclusão do processo venceu há meses, e até agora, NADA! Nenhum relatório foi apresentado! Precisamos de respostas!”, desabafou o parlamentar.