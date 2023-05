Um homem identificado pelas iniciais T.S.C., de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira, 23, no semáforo da BR-174 com a Avenida Benno Luiz Graebin, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz que aparentemente tem problemas psicológicos, estava em via pública atacando pedestres com um cinto.

A PM foi acionada e conduziu o homem para a delegacia Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Entretanto, vale ressaltar que em uma semana o rapaz já foi conduzido cinco vezes para a delegacia por estar importunando ou atacado pessoas na rua.

Populares pedem ao poder público que tomem providências, haja vista, que a qualquer hora pode acontecer alguma tragédia.