Em comemoração ao dia de “Nossa Senhora Auxiliadora”, padroeira de Vilhena, que será celebrado nesta quarta-feira 24, a igreja católica realizará sua tradicional missa a partir das 09h.

A celebração será presidida pelo Bispo Don Norberto.

De acordo com Jose Rodrigues Neto, vice-coordenador da comunidade do Perpétuo Socorro, haverá à venda de pastel, cuca, pudim, bolo no pote, almoço e churrasco.

À tarde, a partir das 15h, no Salão da Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, inicia o tradicional bingo, que tem até R$ 50 mil de prêmios em dinheiro.

As cartelas estarão sendo vendidas durante toda a programação do evento, no valor de R$20,00. As premiações são as seguintes: 1º prêmio: R$ 5 mil; 2º prêmio: R$ 5 mil; 3º prêmio: R$ 10 mil; 4º prêmio: 10 mil, e 5º prêmio: R$ 20 mil.

A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora fica localizada na Av. Capitão Castro, 2924, no centro de Vilhena, de frente a praça Ângelo Spadari.