Dois apenados do regime semiaberto fugiram da cadeia pública de Colorado do Oeste e estão sendo caçados por efetivos policiais na região.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o apenado Everton Weverton da Silvana Rezende, que estava preso pelo artigo 33, tráfico de drogas e respondia pelo crime em regime semiaberto, fugiu no último dia 5, e até o momento não foi capturado.

Contudo, nesta terça-feira, 23, outro preso, este identificado por Edvaldo da Silva, considerado de alta periculosidade e que respondia pelo seus crimes em regime semiaberto também fugiu.

Entretanto, as autoridades estão divulgado as fotos dos fugitivos e pedem a quem souber do paradeiro ou vê-los em qualquer lugar que ligue 190 Polícia Militar ou denuncie em qualquer delegacia de polícia.