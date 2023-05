O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, será empossado como novo presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom).

A solenidade de posse acontecerá no próximo dia 24 de maio, a partir das 9h, na Câmara Municipal de Vereadores de Ji-Paraná, região central de Rondônia.

“Quero agradecer aos prefeitos e prefeitas que depositaram confiança em mim e nos meus colegas de chapa. Podem ter certeza que vou trabalhar pelos demais municípios com o mesmo amor, carinho e dedicação que tenho pela nossa capital Porto Velho”, destacou.

Liderada por Hildon Chaves (União Brasil), a chapa denominada “Unidade e Ação pelo Municipalismo Rondoniense” venceu a disputa com 97% dos votos. Márcélio Rodrigues Uchôa (DEM), prefeito de Nova Mamoré, é o vice-presidente. O mandato da nova diretoria da Arom será de 2023 a 2026.

É a primeira vez que o prefeito da capital do estado assume a presidência da Arom.

Hildon Chaves ressaltou que vai atuar com muita transparência e investir na capacitação técnica, em busca de recursos em Brasília para as prefeituras. “Nosso objetivo também é trabalhar para fortalecer ainda mais a unidade dos 52 municípios do estado”, enfatizou.

HISTÓRIA

Fundada no dia 5 de junho de 1993, a Arom congrega os 52 municípios de Rondônia. Ela tem por finalidade assessorar e orientar as ações administrativas das prefeituras que são associadas. O objetivo da entidade é o desenvolvimento de ações que fortaleçam o aperfeiçoamento das gestões municipais.

CURRÍCULO HILDON CHAVES

Nascido no dia 25 de maio de 1968, em Recife, Hildon de Lima Chaves morou ali com a família até o final dos anos 1980, quando se mudaram para Curitiba (PR). Na capital do Paraná, ele concluiu o ensino médio e o curso de Direito na PUC.

Com 24 anos de idade, em 1992, Hildon Chaves foi aprovado em concurso público, se tornando um dos mais jovens promotores de justiça do Brasil. Em agosto tomou posse na Promotoria de Justiça do Estado de Rondônia, iniciando a carreira em Vilhena. Posteriormente, atuou em Pimenta Bueno, Ariquemes e Cacoal.

E foi em Cacoal que conheceu sua futura esposa, Ieda Chaves. Fruto da relação tiveram os filhos Beatriz e Guilherme Chaves. Ainda no interior de Rondônia, deram início a criação de um colégio particular de ensino médio.

Em maio de 1998, Hildon Chaves foi promovido para Porto Velho, onde reside até hoje. Na capital rondoniense ele atuou no Primeiro e Segundo Tribunal do Júri, na Vara de Execuções Penais e Promotoria de Defesa da Saúde.

Em 1999 o casal abriu a primeira faculdade. Depois, novas unidades foram criadas em Rio Branco, Cáceres e Rolim de Moura. Em 2011, expandiram os empreendimentos, adquirindo uma universidade em Ji-Paraná, dando origem ao Grupo Athenas Educacional.

Aos 45 anos, em agosto de 2013, Hildon passou a se dedicar exclusivamente aos negócios, que teve mais de 1.300 colaboradores até 2020, quando o casal optou por vender o complexo educacional.

O espírito empreendedor levou Hildon Chaves à política. Em 2016 decidiu ser candidato a prefeito de Porto Velho, com uma proposta voltada à qualificação da gestão.

Em campanha marcada pela relação de confiança com o eleitor, tornou-se prefeito com expressivos 148 mil votos – a maior votação já obtida por um prefeito em Porto Velho.

Em 2020, em uma demonstração de aprovação popular, sagrou-se reeleito para o cargo de prefeito de Porto Velho mantendo o compromisso de seguir com os progressos na capital rondoniense.