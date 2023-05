A.L.S., havia sido detido por furto e flagranteado pelo delegado de plantão, porém foi solto em audiência de custódia, e no mesmo dia foi preso novamente após furtar uma sorveteria, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pela Rua Castelo Branco, quando próximo ao Clube Mediterrâneo os militares observaram um homem em uma bicicleta, na qual ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

O suspeito é velho conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e praticar crimes para sustentar o vício.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém na cestinha da bicicleta havia uma sacola com diversos produtos de sorveteria.

Indagado sobre os produtos, o suspeito disse que havia ganhado de um comerciante na Avenida Integração Nacional.

Sabendo que o suspeito pratica furtos na cidade, os militares estavam indo ao local indicado por ele para confirmar se era verdade que ele havia ganhado os produtos, porém durante o trajeto o rapaz contou que na realidade ele havia furtado em um comércio localizado na esquina da Rua Minas Gerais com a Rua Canadá.

Com isso, os PMs foram ao local indicado pelo suspeito e em contado com a vítima, ela reconheceu os produtos sendo de sua propriedade, e ao averiguar as câmeras de segurança do local constatou que o rapaz já havia furtado seu comércio em outras ocasiões.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz prisão e foi conduzido para delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar trabalha dia e noite inibindo crimes e dando resposta a sociedade.