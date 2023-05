Com larga experiência e conhecimento das demandas e potencialidades do setor produtivo de Rondônia, o zootecnista Ênio Milani, residente em Colorado do Oeste, foi empossado na função de Superintendente Federal do Ministério da Agricultura no Estado.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, e Milani já foi empossado neste início de semana, em Porto Velho.

No cargo Milani passa a ser o representante do Ministro Carlos Fávaro em Rondônia, e ao Extra de Rondônia ele afirmou que vai trabalhar no sentido de fomentar ações do governo federal para o desenvolvimento do setor produtivo no Estado, dando suporte tanto ao agronegócio como também a agricultura familiar.

Milani prometeu para os próximos dias conceder entrevista exclusiva ao site para detalhar suas atribuições e planos no desempenho da função.