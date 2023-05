O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recebeu nesta segunda-feira, 22, a visita de Carla Helena Salmoria Perazzoli, de 7 anos, que entregou ao Poder Judiciário, idealizador da campanha “Tampinhas do Amor”, doações arrecadas na escola e na comunidade.

Ao todo, Carla, que é filha da servidora Denise Perazzoli, da Comarca de Vilhena, conseguiu, em um período de dois meses, mais de três mil tampas de garrafas de refrigerantes, água, detergente, dentre outros produtos plásticos que seriam descartados, mas, com o projeto do TJRO, terão como destino a reciclagem com foco na solidariedade.

A doação é resultado de uma campanha feita no Centro Educacional Presbiteriano de Vilhena, organizada por Carla.

Criada em 2019, a campanha “Tampinhas do Amor” busca despertar a consciência social e ambiental, por meio do fomento e incentivo da coleta de tampas plásticas descartáveis.

O material arrecadado é destinado à Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Porto Velho (AVCC). Os recursos financeiros obtidos a partir dessa doação ajudam a manter as atividades de assistência aos pacientes carentes do Hospital de Amor da Amazônia. Para fomentar as doações, o Judiciário recebe em suas unidades as doações de toda a sociedade, como a da pequena Clara.

A ideia de mobilizar a escola e a comunidade foi do irmão, Pedro Henrique, que veio junto com os pais acompanhar Clara. Incentivado pela mãe, que participou do projeto dentro da Comarca, Pedro teve a ideia de promover a arrecadação entre amigos. “Comecei a incentivar a doação, criamos uma campanha dentro da escola e fomos arrecadando muitas tampinhas. Depois que saí da escola, que só tinha até o quinto ano, minha irmã deu continuidade ao projeto”, lembra. Clara explica que colaborar é muito fácil. “Qualquer tampinha pode ajudar. É só deixar um lugar em casa para colocar o material”, explica.

Motivo de orgulho para os pais, Clara e Pedro receberam elogios e agradecimentos do presidente do TJRO. “Ficamos muito felizes com a doação e também com o exemplo que estão dando aos adultos, de que se deve ajudar a quem precisa e ao meio ambiente”, agradeceu. A entrega foi acompanhada pela servidora Silvana Cruz, servidora do Núcleo de Gestão Socioambiental do TJRO, Nages, que coordena a campanha. “Essa é uma doação muito importante e que revela que qualquer pessoa que se identifique com a causa pode fazer a diferença”, destacou, ressaltando o caráter permanente da ação. Doações podem ser entregues em unidades do TJRO durante todo o ano.

COMO PARTICIPAR

Para participar, basta coletar as tampas plásticas de garrafas pet, potes de maionese, embalagem de materiais de limpeza, xampu, condicionador, creme dental, sucos, tampas de garrafões de água mineral de 20 litros ou quaisquer outras.

PONTOS DE COLETAS

Edifício-sede – Tribunal de Justiça de Rondônia, Fórum Geral de Porto Velho César Montenegro, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), Anexo Administrativo, Centro de Apoio Logístico (CAL) e Fóruns de todas as comarcas do interior.