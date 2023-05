Acidente envolvendo uma carreta Mercedes Benz e uma carro Hyundai Creta, aconteceu na tarde desta quinta-feira, 25, na BR-364, na rotatória da Avenida Paraná, em Vilhena.

De acordo informações apuradas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta acessava a rodovia, quando a condutora do carro de passeio entrou pela direita, com isso, a parte traseira da carreta prensou o carro.

Apesar dos estragos, não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.